Kars Sarıkamış'ta aç kalan boz ayının köpeklerle imtihanı kamerada 06.01.2020 12:54

Kars Sarıkamış’ta kış uykusuna yatmayan bir boz ayı, aç kalınca ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde yiyecek aramak için dolaşan boz ayı karşısına çıkan köpekler tarafından kıstırıldı. Köpeklerin saldırısından kendini korumaya çalışan boz ayı ile köpeklerin mücadelesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.