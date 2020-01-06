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Kars Sarıkamış'ta aç kalan boz ayının köpeklerle imtihanı kamerada

06.01.2020 12:54

Kars Sarıkamış’ta kış uykusuna yatmayan bir boz ayı, aç kalınca ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde yiyecek aramak için dolaşan boz ayı karşısına çıkan köpekler tarafından kıstırıldı. Köpeklerin saldırısından kendini korumaya çalışan boz ayı ile köpeklerin mücadelesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Sarıkamış'ta aç kalan ve kış uykusuna yatmayan boz ayı ilçe merkezine indi. Bir anda karşısında köpekleri bulunan boz ayı ne yapacağını şaşırdı. Bir süre köpeklerle mücadele eden boz ayı daha sonra ormanlık alana geçerek gözlerden kayboldu.
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