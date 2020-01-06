Kağızman Altungedik köyünde yolda çalışan işçiler kurdun kepçenin yanına kadar gelmesini fark etmesi ile korkarak araçlarından inemediler. Kurdun gitmesini bekleyen işçiler ve köylüler kurdun gündüz vakti bu kadar yaklaşmalarına şaşırdıklarını söylediler. Bölgede bir süre yiyecek arayan kurt daha sonra uzaklaştı.
Kars Kağızman'da aç kalan kurt köye indi06.01.2020 12:52
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