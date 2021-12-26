Karın tadını Ayder Yaylası'nda şambrelle kayarak çıkardılar

Yoğun kar yağışının ardından hafta sonu karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’na akın etti. Kar yağışı ile beyaza bürünen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Karda eğlenen vatandaşlar, şambrellere oturarak yürüyerek çıktıkları tepenin başından aşağıya kendisini bıraktı. Şambrelle kayan vatandaşlar büyük keyif alırken zaman zaman ufak kazalarda yaşandı. Geldiğini görmeyenlere çarpan şambrel nedeniyle ayakları yerden kesilenler de oldu, şambreli durduramayarak kar kütlelerine çarpanlarda. Vatandaşlar Rize’nin turizm cenneti olarak adlandırılan Ayder’de hafta sonunun tadını eğlenerek çıkardı.