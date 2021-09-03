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Kargocudan apartman içinde mide bulandıran görüntüler! Önce tuvaletini yaptı sonra paketle sildi

Kargocudan apartman içinde mide bulandıran görüntüler! Önce tuvaletini yaptı sonra paketle sildi
03.09.2021 14:03
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İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Alkan ailesinin internetten sipariş ettiği ürünü getiren kargocu görenleri de duyanları da hayrete düşüren, kimsenin de aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Apartmana büyük tuvaletini yapan kargocu, pisliğini hem apartmandaki koltuğa hem kargoya sildi. Yetmezmiş gibi kargonun temiz yüzünü çevirip teslimatı gerçekleştirdi. Mide bulandıran olay apartmandaki ağır kokunun ardından incelenen güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıktı. Alkan ailesi soluğu savcılıkta aldı. Kargocu hakkında 'mala zarar verme' ve 'çevreyi kirletme' suçundan soruşturma başlatılırken siparişi veren Gülşen Alkan, "Artık kargolara çok mesafeliyim. Eve dahi kargo istemeye korkar oldum" dedi.


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