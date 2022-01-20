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Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi devrildi 2 kişi yaralı

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi devrildi 2 kişi yaralı
20.01.2022 15:32

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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi’nde karla kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay beldeye bağlı Demirciler mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karla kapalı olan mahalle yolunu açmaya çalışan Yusuf Güner idaresindeki Büyükköy Belediyesi’ne ait iş makinesi bir anda yoldan 150 metre aşağıya yuvarlanarak devrildi. Kazada sürücü Yusuf Güner ve Resul Yılancı iş makinesinin içerisinde sıkıştı. Güner kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkarken, Yılancı ise olay yerine gelen AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinin içerisinden çıkarıldı. Çıkartılan yaralılar iş makinesinin kepçesine konularak sonrasında ise vatandaşların metrelerce taşıması ile olay yerinden aşağıya indirildi. Kazada ağır yaralanan Resul Yılancı ve Yusuf Güner olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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