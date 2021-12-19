Haberler Yaşam Videoları Karda araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

Karda araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

Karda araçlar ekipler tarafından kurtarıldı
19.12.2021 09:00

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 05:48
Oğlunun kurtarılışını...
Ana Sayfa 02:09
Türkiye'nin 8'inci uydusu...
Ana Sayfa 24:28
Türkiye'nin 8'inci uydusu...
Ana Sayfa 00:13
Maymunlardan korkunç intikam!
Ana Sayfa 00:57
Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:21
Semih Ertürk'ün annesini...
Ana Sayfa 00:32
İzmir’in Kınık ilçesinde maden...
Ana Sayfa 00:12
Haluk Bilginer ile Aşkın Nur...
Ana Sayfa 00:58
Alparslan Büyük Selçuklu 7....
Ana Sayfa 01:47
Salı'ya dikkat! İstanbul'a ne...
Ana Sayfa 00:26
Sağlık Bakanlığı 18 Aralık...
Ana Sayfa 00:54
Dünyanın en saçma binası...

Siirt’in Şirvan ilçesi Cevizlik karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik karayolunda hasta taşıyan 1 ambulans, öğretmen servis aracı ve köylülere ait 3 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra Karayolları 94. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Şirvan’a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını gerektiği konusunda uyardı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA