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Karayolu’nda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti!
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Karayolu'nda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 23:43

Malatya-Elazığ karayolunda otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Hacıyusuflar Mahallesi D-300 mevkiinde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.F.E. (28) idaresindeki 23 FT 426 plakalı tıra, Elazığ'dan Malatya yönüne seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen Murat Menteş (46) yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile babası Emin Menteş (69), annesi Saadet Menteş (66) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emin Menteş, Saadet Menteş ve Murat Menteş hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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