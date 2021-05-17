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Karaya vuran oluklu balinanın ölüm nedeni belli oldu

Karaya vuran oluklu balinanın ölüm nedeni belli oldu
17.05.2021 17:44
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Mersin'de 13 Mayıs'ta karaya vuran ‘Oluklu balina’ olarak da bilinen Fin balinasının, yapılan nekropsi sonuçlarına göre büyük bir geminin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.


açıklarında, devriye gezen ekipleri tarafından sahile vurmuş olarak bulunan oluklu balinanın Üniversitesi () Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. tarafından yapılan nekropsi sonucuyla ölüm nedeni belli oldu.

Balinanın sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayas, "Balinanın iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı yerlerin olduğu gördük. Böyle bir yaralanma, büyük bir geminin çarpması ile meydana gelebilir. Ölümün bu yaralanmaya bağlı olarak gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Boyunun 13,5 metre olduğunu tespit ettik" dedi.


'İSKELETİ MÜZEDE SERGİLENECEK'
Nesli tükenme tehlikesi altına olan balinanın iskeletinin üniversite bünyesinde açılan nde sergileneceğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, "İncelemelerimizin ardından balinayı Yenişehir Kampüsü'nde ölü hayvanları koyduğumuz yere gömdük.

10-12 ay burada çürümesini bekleyeceğiz. Çürüdükten sonra bu kemiklerini çıkartacağız. Kemikleri birleştirilecek ve müze materyaline dönüştürülerek öğrencilerin, Mersin halkının hem eğitim hem de ziyaretlerine açılacak. Bu bizim için bir teselli oldu" diye konuştu.

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