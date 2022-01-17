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Karaman’da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Karaman’da yola çıkan köpek kazaya neden oldu
17.01.2022 13:51

OTOMATİK OYNAT

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Karaman’da yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak stadyumun şantiye alanına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Üniversite Mahallesinde yapımı devam eden yeni stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. yönetimindeki 70 FT 534 plakalı Fort marka Connect model hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan araç, kaldırımı aşarak yeni stadyum inşaatının şantiye bahçesine devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans yaralıyı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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