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Karaman’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Karaman’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 23.04.2025 00:44:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 00:51:46

Gazi Dükkan Mahallesi’nde yalnız yaşayan Fatih Kaya, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'ın Gazi Dükkan Mahallesi 128. Sokak'ta , saat 22.40 sıralarında meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih Kaya (39) , arkadaşı tarafından evinde hareketsiz halde bulundu . Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemleri aldı . Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından, Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evinde ölü bulunan Kaya'nın kamyon şoförü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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