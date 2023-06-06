Haberler Yaşam Videoları Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı
06.06.2023 11:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:29
Samsun-Ordu karayolunda...
Yaşam 02:53
Genç kızları katalog üzerinden...
Yaşam 03:30
Yollar çöktü, araçlar çöken...
Yaşam 02:56
Sel sularına kapılan bir kişi...
Yaşam 01:18
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 05:49
Ankara'daki görüntüler dehşete...
Yaşam 00:50
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs...
Yaşam 00:52
Yolcu otobüsü uçuruma...
Yaşam 04:06
LGS adayları içerde, aileleri...
Yaşam 01:58
Husumetli iki komşu arasında...
Yaşam 02:18
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 00:30
Bursa'da hırsız ev sahibini...

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 17 adrese şafak operasyonu düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 1’i kadın 17 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 126,80 gram esrar, 23,45 gram bonzai, 49 gram metamfetamin, 416 adet sentetik ecza hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi. Şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA