Karaman’da turistleri taşıyan VIP minibüs ile otomobil çarpıştı: 6’sı Rus 8 yaralı biri ağır!

Karaman'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içinde Rus turistlerin bulunduğu VIP minibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 6 Rus turist ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sabah saatlerinde kavşakta yaşandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki AA-225-YL Fransa plakalı otomobil ile Sergeı V.B. idaresindeki kiralık 07 HTD 69 plakalı Mercedes marka VIP minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs trafik levhalarına çarparak devrildi.

Yaralılardan biri ağır, turistler Kapadokya'ya gidiyordu

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan E.K. (15) ve F.K. ile minibüs sürücüsü ve içindeki Rus turistler N.B., A.K., R.M., E.M. ve İ.B. hastaneye kaldırıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan turistlerden E.M.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Rus turist kafilesi Antalya'dan Kapadokya'da düzenlenen bir festivale gitmek üzere yola çıkmıştı.

Sürücüden "kırmızı ışık ihlali" iddiası

Otomobil sürücüsü Mehmet K., kazaya ilişkin ifadesinde, yeşil ışıkta ilerlediğini ve minibüsün kırmızı ışık ihlali yaparak aniden önüne çıktığını iddia etti. Mehmet K., kazada eşi ve çocuğunun yaralandığını da belirtti.

Yol kısa sürede trafiğe açıldı

Kaza nedeniyle kavşakta trafik kısa süreli aksarken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği yeniden normale döndürdü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

