Karaman’da otomobile çarpan motosiklet 70 metre sürüklendi: 1 yaralı

Karaman’da otomobilin çarpıp yaklaşık 70 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Karaman'da otomobilin motosiklete çarpıp metrelerce sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 70 AC 452 plakalı motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobile çarpıp kaçan sürücü S.T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.'nin gece bekçisi olduğu ve izinde bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

