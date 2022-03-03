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Karaman’da oluşan dev obruk elma ağaçlarını yuttu

Karaman’da oluşan dev obruk elma ağaçlarını yuttu
03.03.2022 13:15

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Karaman’ın Akçaşehir beldesinde bir elma bahçesinde oluşan dev obruk, çok sayıda elma ağacını yutarken, vatandaşları tedirgin etti. Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman’da da obrukların sayısı her geçen yıl artmaya başladı. Son 2 yıl içerisinde Karaman’daki obruk sayısı 6’ya yükseldi. Konya’nın Karapınar ilçesine sınır olan Karaman’ın Akçaşehir beldesindeki elma bahçesinin ortasında 100 metre çapında ve 20 metre derinlikte dev obruk oluştu. Oluşan obruk, 50’nin üzerinde elma ağacını adeta yuttu.

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