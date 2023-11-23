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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 01:07 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 01:32

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 4 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın hızla seyretmesi ve yaptığı kaza sonrası diğer sürücülerin yardıma koşması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 00.15 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F.F'nin (28) kullandığı 06 CEU 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön levhasına çarptı. Aracın hızla seyretmesi ve yaptığı kaza sonrası diğer sürücülerin yardıma koşma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Ö (17), S.C.Ö (19) ve N.K (22), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü H.F.F'nin kol ve bacaklarında kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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