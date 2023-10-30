SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 15:34 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 15:40

Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Beyazkent Mahallesi Zeytindalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.O. yönetimindeki 33 VU 437 plaka inşaat kalıbı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan M.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kamyonet ve inşaat kalıplarının kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Trafik polislerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: “Ben Atatürk'ün askeri, Cumhuriyetin neferiyim”
30.10.2023Pazartesi
Kayseri'den Kırşehir'e giden 2 kişi husumetlileri sanıp başkasını vurup yaraladılar
30.10.2023Pazartesi
Fay hattında su ararken gaz buldular; 5 gündür basınç azalmadan gaz çıkışı devam ediyor
30.10.2023Pazartesi
İşgalci İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü
30.10.2023Pazartesi
İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 19'un altına düştü
30.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar 08:39
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!
30.10.2023Pazartesi
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 00:35
Bilal Hancı ifşa oldu! İhaneti anbean yayınlandı
30.10.2023Pazartesi
Fay hattında su ararken gaz buldular; 5 gündür basınç azalmadan gaz çıkışı devam ediyor 05:00
Fay hattında su ararken gaz buldular
30.10.2023Pazartesi
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı 00:40
Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı!
30.10.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA