Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 66 ABF 096 plakalı hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı. Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği sürücünün yeğeni olan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 3 yaşındaki Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü.