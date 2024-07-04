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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 10:07

Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 66 ABF 096 plakalı hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı. Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği sürücünün yeğeni olan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 3 yaşındaki Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü.

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