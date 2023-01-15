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Karaman’da 10 günlük bebeğini cami kapısına terk ederek giden anne, polis tarafından her yerde aranıyor

Karaman’da 10 günlük bebeğini cami kapısına terk ederek giden anne, polis tarafından her yerde aranıyor
15.01.2023 19:21

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Olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında Mansurdede Mahallesi 72. Sokak’ta bulunan Çelebi Camisi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazına gelen cami cemaati namaz çıkışında kapının önüne bırakılmış bebeği görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen sağlık ekibi, bebeği alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. 2 kilo 84 gram ağırlığında olan kız bebeğinin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Bebeği terk edilmiş halde bulan cami cemaatinden Keramettin Özden, "Bebek namaz kılınırken cami kapısına bırakılıp gidilmiş. Biz de bebeği bularak durumu polise bildirdik. Daha sonra ambulansla bebeği hastaneye kaldırdılar" dedi.

Ahmet Ulaş ise camide bebek bulunduğunu belirterek polislerin alıp götürdüğünü söyledi.
Bebeğin üzerine bırakılan ve isminin Zeynep yazdığı notu alan polis ekipleri, bebeği cami kapısına bırakan anneyi bulabilmek için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

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