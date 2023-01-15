Karaman’da 10 günlük bebeğini cami kapısına terk ederek giden anne, polis tarafından her yerde aranıyor

Bebeği terk edilmiş halde bulan cami cemaatinden Keramettin Özden, "Bebek namaz kılınırken cami kapısına bırakılıp gidilmiş. Biz de bebeği bularak durumu polise bildirdik. Daha sonra ambulansla bebeği hastaneye kaldırdılar" dedi.

Ahmet Ulaş ise camide bebek bulunduğunu belirterek polislerin alıp götürdüğünü söyledi.

Bebeğin üzerine bırakılan ve isminin Zeynep yazdığı notu alan polis ekipleri, bebeği cami kapısına bırakan anneyi bulabilmek için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.