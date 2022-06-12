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Karaköy’de sahtekar dilenciler kamerada

Karaköy’de sahtekar dilenciler kamerada
12.06.2022 10:31

OTOMATİK OYNAT

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Karaköy’de çöpten ekmek toplayıp yiyormuş gibi yapan dilenciler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu. Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı. Duygu sömürüsü yapan dilencilerin vatandaşlardan para aldıkları o anlar kameraya yansıdı. Aynı dilencilerin daha öncede bu yöntemle dilendikleri ve zabıta ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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