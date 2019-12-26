Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran zanlıdan akılalmaz savunma |Video 26.12.2019 13:11

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Saldırgan Semahat Y. "Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karaköy'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.