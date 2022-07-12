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Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı

Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı
12.07.2022 08:20

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Son dakika haberine göre içerisinde tatil için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, Tunceli - Erzincan yolunda şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaşam Videoları

Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan Karayolu'nun Ağlayan Kayalar mevkiinde şarampole devrildi. 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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