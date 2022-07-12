Karadeniz gezisinden dönen minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı

Son dakika haberine göre içerisinde tatil için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, Tunceli - Erzincan yolunda şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.