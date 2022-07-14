Karadeniz Bölgesi'ndeki ölüm yamaçlarına 'teraslı' çözüm

Karadeniz Bölgesi'nde, etkili yağış sonrası can ve mal kayıplarına yol açan heyelanlı yamaçlar, endüstriyel dağcılar tarafından çelik ağla örülerek, kaya tehdidinden arındırılıyor. Riskli yamaçlara 'teraslama' önerisinde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Kafesleme, küçük akmaları önleyebilir ama büyük çapta kitle hareketi bekliyorsanız o yerde muhakkak suretle yamacın eğimini tıraşlayarak düşürmeniz, riskli yamacı da teraslamanız gerekir. Bu sayede kitle hareketlerini önleyebiliriz" dedi.