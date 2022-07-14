Haberler Yaşam Videoları Karadeniz Bölgesi'ndeki ölüm yamaçlarına 'teraslı' çözüm

Karadeniz Bölgesi'ndeki ölüm yamaçlarına 'teraslı' çözüm

Karadeniz Bölgesi'ndeki ölüm yamaçlarına 'teraslı' çözüm
14.07.2022 12:12

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:49
Ambulansa yol vermeyen otobüs...
Yaşam 01:41
Ankara'da kullanılmayan bir...
Yaşam 00:36
Tırın altına otomobiliyle...
Yaşam 06:29
Çöple evini ve balkonunu...
Yaşam 00:53
Marmaris-Datça karayolu...
Yaşam 00:57
Atatürk Baraj Gölü kıyısında...
Yaşam 02:06
19 yaşındaki gencin ölümüyle...
Yaşam 01:55
Lüks otomobille drift terörü...
Yaşam 01:50
Yılanların dansı kamerada
Yaşam 02:29
700 bin TL’lik soygun! İşte o...
Yaşam 00:54
Kan donduran manzara! Kalede...
Yaşam 04:24
40 metreden denize atladı,...

Karadeniz Bölgesi'nde, etkili yağış sonrası can ve mal kayıplarına yol açan heyelanlı yamaçlar, endüstriyel dağcılar tarafından çelik ağla örülerek, kaya tehdidinden arındırılıyor. Riskli yamaçlara 'teraslama' önerisinde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Kafesleme, küçük akmaları önleyebilir ama büyük çapta kitle hareketi bekliyorsanız o yerde muhakkak suretle yamacın eğimini tıraşlayarak düşürmeniz, riskli yamacı da teraslamanız gerekir. Bu sayede kitle hareketlerini önleyebiliriz" dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA