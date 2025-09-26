PODCAST
Karacabey'de orman yangını: Boğaz yolu çift yönlü trafiğe kapandı
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 20:16
Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Ekmekçi köyündeki yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini tehdit edebileceği ifade edildi.
CANLI YAYIN