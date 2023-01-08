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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
08.01.2023 20:29

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Olay, ilçeye bağlı Kirkille Mahallesinde meydana geldi. Yaşar Karayel (85) ve eşi Zeynep Karayel'den (79) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yaşlı çiftin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karayel çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından Karayel çiftinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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