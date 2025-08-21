Karabük’te lunaparkta dehşet: Oyun işletmecisi ölü bulundu

LUNAPARKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Karabük Atatürk Bulvarı üzerindeki lunaparkta meydana geldi. İşletmeci Yüksel Darı'yı (63) hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Darı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Darı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.