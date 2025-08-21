PODCAST CANLI YAYIN

Karabük’te lunaparkta dehşet: Oyun işletmecisi ölü bulundu

Karabük’te bir lunaparkta oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki Yüksel Darı, hareketsiz bulundu. Olay sonrası Darı’nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

LUNAPARKTA HAREKETSİZ BULUNDU
Olay, Karabük Atatürk Bulvarı üzerindeki lunaparkta meydana geldi. İşletmeci Yüksel Darı'yı (63) hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Darı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Darı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

