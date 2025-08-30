PODCAST CANLI YAYIN

Karabük’te kafa kafaya çarpışma kamerada: 1’i ağır 2 yaralı

Karabük’te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı; 1’inin hayati tehlikesi bulunurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Karabük'te Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Edinilen bilgilere göre H.K. yönetimindeki 54 AID 633 plakalı kamyonet ile B.M. yönetimindeki 67 SA 356 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.M.'nin 2.27 promil alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

