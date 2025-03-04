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Karabük’te iki ayrı trafik kazası kamerada: 6 yaralı
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Karabük’te iki ayrı trafik kazası kamerada: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 17:32

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan S.A. idaresindeki 34 YB 5886 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmakta olan N.Ç. idaresindeki 78 ST 409 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan T.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük-Eskipazar kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen ikinci kazada, C.Ş. idaresindeki 78 M 4053 plakalı yolcu minibüsü, Organize Sanayi istikametine dönüş yapmak isteyen Y.K. idaresindeki 06 EUH 279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan D.İ., İ.A., Z.S. ve V.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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