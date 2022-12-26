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Karabük’te hurdacıda yazıhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük’te hurdacıda yazıhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
26.12.2022 19:16

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Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu Sanayi Sitesi’nde Kadir Sönmez’e ait hurdacıda yazıhane olarak kullanılan konteynerde çıktı. Kimsenin bulunmadığı sırada elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında konteyner alev topuna dönerken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri sahibi Kadir Sönmez, yazıhane olarak kullandıkları konteynırdaki yangının elektrik sobasından çıktığını söyleyerek, “Ben dışarıda çalışıyordum ve o anda içeride kimse yoktu. Büyük ihtimalle sobanın kablosundan çıktı. İçeride bir sürü yanıcı madde vardı. Kapının önündeki iki tüpü patlar da birine bir şey olur diye alıp dışarıya attım. En azından ölüm tehlikesini atlattık’’ dedi.

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