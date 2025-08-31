Karabük’te feci kaza: otomobil bahçeye uçtu! 5 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay, Karabük-Eskipazar kara yolu Ovacık yol ayrımında gerçekleşti.

S.A. yönetimindeki otomobil ile polis memuru E.G.'nin kullandığı 06 BSA 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memurunun kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki bahçeye uçtu.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.G., İ.Y. ve 2 yaşındaki A.A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki A.A.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.