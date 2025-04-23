Karabük’te çocukların yoğun olduğu caddede bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 19:08:43

Karabük'ün Kemal Güneş Caddesi'nde , 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla çocukların yoğun olduğu bir sırada, Serdal K. , husumetli olduğu Murat A. ile karşılaştı . Tartışmanın büyümesi üzerine Serdal K., Murat A.'yı kolundan bıçaklayarak yaraladı .

Kanlar içinde kalan Murat A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçaklı saldırgan Serdal K. ve eşi , polis ekiplerince gözaltına alındı . Olayla ilgili soruşturma başlatılırken , yaklaşık 6 gün önce de taraflar arasında taş, duba ve bıçakla saldırı yaşandığı ve bu olayda Serdal K.'nin eşi Belgin K.'nin kolundan bıçakla yaralandığı öğrenildi.