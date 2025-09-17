Karabük’te bıçaklı kavga: 26 yaşındaki İbrahim Ayvataş toprağa verildi

Karabük'te yaşanan bıçaklı kavga, genç bir canı hayattan kopardı. 26 yaşındaki İbrahim Ayvataş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ayvataş ve Bahattin K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayvataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Bahattin K. ise taburcu edildi.

Hayatını kaybeden Ayvataş için Fatih Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ayvataş'ın cenazesi dualarla Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuşluğu bıraktığı öğrenilen Ayvataş'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan Emre E. ve Oğuzhan Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.