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Karabük-Kastamonu yolunda odun yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Karabük-Kastamonu yolunda odun yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 19:31:49

Çerçen köyü mevkiinde kontrolden çıkan odun yüklü tır yol kenarına devrildi. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Kastamonu Karayolu Çerçen köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Cemal Aşık (33) yönetimindeki 37 ACG 664 plakalı odun yüklü tır , Safranbolu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi .

Kazanın ardından sürücü Cemal Aşık ve yanında bulunan Halil Durna (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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