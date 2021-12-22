Haberler Yaşam Videoları Kar nedeniyle yolları kapanan köydeki hastanın imdadına ekipler yetişti

Kar nedeniyle yolları kapanan köydeki hastanın imdadına ekipler yetişti

Kar nedeniyle yolları kapanan köydeki hastanın imdadına ekipler yetişti
22.12.2021 09:17

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:29:48
Bakan Nebati'den önemli...
Ana Sayfa 01:27
Merkez detayları açıkladı
Ana Sayfa
Ethem Bey'in feryadı
Ana Sayfa 06:09
Yerli otomobil TOGG, ABD’ye...
Ana Sayfa 03:38
'Asıl hedef halkı sokağa...
Ana Sayfa 01:12
Zonguldak açıklarında hortum...
Ana Sayfa 16:21
Burak Sergen'den canlı yayında...
Ana Sayfa 00:59
Ölümden döndü! Tolga Karel'in...
Ana Sayfa 00:20
Alevler içinde kalan bungalov...
Ana Sayfa 01:26
Diyarbakır’da belediye otobüsü...
Ana Sayfa 00:46
Çakılan dolara bir tokatta...
Ana Sayfa 02:42
Erciyes Üniversitesi Öğretim...

Zonguldak'ta kar nedeniyle yolları kapanan köyde, safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı çeken 60 yaşındaki kadının imdadına ekipler yetişti. Üç saat süren karla mücadele sonrası hasta hastaneye ulaştırıldı.

Yaşam Videoları

Zonguldak'ta safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan 60 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Üç saat süren karla mücadelenin ardından hasta hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye Kdz Ereğli ilçesinde yaşandı. Safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Hakibar Kırış'ın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine 22:00 sıralarında yola koyulan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan açılan köy yolu diğer yandan aşırı yağan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen hasta Kdz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA