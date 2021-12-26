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Kar manzarası eşliğinde denize giren vatandaşlar, uzun süre suyun içerisinden çıkmadı

Kar manzarası eşliğinde denize giren vatandaşlar, uzun süre suyun içerisinden çıkmadı
26.12.2021 12:00

OTOMATİK OYNAT

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Hava sıcaklığının sabahın erken saatlerinde 10 derece ölçüldüğü Antalya’da sahile gelenler, dağlardaki kar manzarası eşliğinde 20 derece sıcaklıktaki denize girdi. 2021 yılının son hafta sonunda turizm kenti Antalya’da güneşlik bir havanın hakim oldu. Hava sıcaklığı sabah erken saatlerde 10 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranıysa yüzde 51 olarak kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen bazı vatandaşlar, Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde denize girdi. Akdeniz’in berrak sularında kulaç atan vatandaşlar, uzun süre denizden çıkmadı. Sahildeki bazı vatandaşlarsa balık tutmayı tercih etti.

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