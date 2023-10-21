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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 19:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 19:17

Kapısı açık halde seyreden minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iddialara göre kapısı açık halde seferini gerçekleştiren minibüsten düşen 61 yaşındaki Yıldız Öçal yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre 2 çocuk annesi ve evli Yıldız Öçal (61), alışveriş merkezine gitmek üzere Karşıyaka-Şemikler arası çalışan minibüse bindi.

Öçal, bir süre sonra kapısı açık şekilde seyir halinde olan tıka basa minibüsten dışarı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Öçal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ"

Talihsiz kadın, bugün Goncalar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Öçal'ın eşi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öçal, kızları ve yakınları katıldı. Öçal'ın cenazesi Doğançay Mezarlığına defnedildi.

"BUNDA İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Talihsiz kadının yeğeni Eren Ayaz ise "Bunda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

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