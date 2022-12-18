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Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü
18.12.2022 10:13

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda boş peynir tenekeleri yüklü tır, alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTI) tır parkı sahasında meydana geldi. Kapıkule’de park halinde bekleyen boş peynir tenekeleri yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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