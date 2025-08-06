Kanlı tartışma kamerada: Esnaf silah çekti! 3 kişi vuruldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan tartışmada Ayhan G., tabancayla vurduğu Sercan K.'nın ardından ikinci şarjörü takarak sokakta bulunan iki kişiyi daha yaraladı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Devrek ilçesindeki eski terminal alanında meydana geldi. Aynı bölgede esnaflık yapan Sercan K. ile Ayhan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan G., belinden çıkardığı tabancayla Sercan K.'ya defalarca ateş etti.

Saldırgan, ilk şarjördeki mermileri bitirdikten sonra ikinci şarjörü takarak ateş etmeyi sürdürdü. Bu sırada kurşunların hedefi olan Sercan K.'nın yanı sıra sokakta bulunan Erol M.G. ve Emre K. da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Ayhan G., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Ayhan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Devrek Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan silahlı saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Ayhan G.'nin defalarca ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı anlar yer aldı.