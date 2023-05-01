Haberler Yaşam Videoları Kandil'in Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu! Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan derken şimdi de Cemil Bayık! Kılıçdaroğlu ile aynı ağız!

Kandil'in Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu! Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan derken şimdi de Cemil Bayık! Kılıçdaroğlu ile aynı ağız!

Kandil'in Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu! Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan derken şimdi de Cemil Bayık! Kılıçdaroğlu ile aynı ağız!
01.05.2023 14:30

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Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşırken Kandil elebaşları, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy için 7'li koalisyon üyelerinden daha çok çalışıyor. Her gün yeni bir açıklama yapan PKK elebaşları, tam olarak Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle aynı doğrultuda ifadeler kullanıyorlar. PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, muhalefete oy isterken, Alevi kartından tutun kuru soğan edebiyatına kadar tamamen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan sözlere paralel açıklamalarda bulundu.

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