Haberler Yaşam Videoları Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu

Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu

Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu
30.01.2023 00:00 - Son Güncelleme: 30.01.2023 01:06

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:34
Otomobil, tırın lastiğine...
Yaşam 00:54
Çekmeköy'de el freni...
Yaşam 02:38
Metruk binada yangın çıktı!
Yaşam 00:11
Diyarbakır'da seyir halindeki...
Yaşam 00:42
Yolcu otobüsüyle çarpışan...
Yaşam 00:48
İstanbul'da kar yağışı...
Yaşam 01:23
Osmaniye'de zincirleme kaza; 7...
Yaşam 00:35
Yanan otomobili su...
Yaşam 02:30
Alkollü sürücünün tuhaf...
Yaşam 00:54
İstanbul'da tarihi eser...
Yaşam 00:19
Sokak köpeğinden kaçan çocuğa...
Yaşam 01:52
Otomobilin çarptığı yaya...

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Avşar Mahallesinde meydana geldi. Eskişehir- Bodrum seferini yapan Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki 26 EC 006 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Daban (35) yönetimindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, meyve bahçesine savruldu. Kazada sürücüler ile otobüste yolcu olarak bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç ile kamyonetteki yolcular Mürşide Daban (5) ve Fatma Daban (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otobüste sıkışan sürücü Çatal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA