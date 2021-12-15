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Kamyonetin kasasında çıkan yangın beton mikseri yardımıyla söndürüldü

Kamyonetin kasasında çıkan yangın beton mikseri yardımıyla söndürüldü
15.12.2021 12:32

OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde ki saman yüklü pikapta yangın çıktı, o esnada yoldan geçen beton mikserinin deposundaki basınçlı su yardımıyla söndürüldü. Olay Siverek-Adıyaman Karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adıyaman istikametinden-Siverek’e doğru seyir halinde bulunan pikabın kasasında bulunan saman torbaları aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, alevleri söndürmeye çalıştı. O esnada yoldan geçen beton mikseri ve diğer araçların sürücüleri alevlerle mücadele eden sürücünün yardımına yetişti. Beton mikserine bağlanan hortumlar yardımıyla sürücüler yangına müdahale etti. Mikserin deposunda bulunan su alevlere sıkılarak, yangın söndürüldü. Yangına müdahale eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesine engel oldu. İtfaiye ve vatandaşların çalışmasıyla kasada bulunan saman yere dökülerek, araç yanmaktan kurtarıldı. Pikap kasasında bulunan yaklaşık 5 ton saman kullanılamaz hale gelirken, yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

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