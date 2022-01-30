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Kamyonetin çarptığı araç içerisinde bulunan aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

Kamyonetin çarptığı araç içerisinde bulunan aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı
30.01.2022 11:52

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Otomobile çarpan kamyonet sürücüsünün olay yerinde aracı bırakarak kaçtığı belirlenirken kazada yaralanan ailenin, yakınlarının nişanından evlerine dönmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaza, Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ali Arı idaresindeki 07 EH 620 plakalı otomobile, sürücüsü belirlenemeyen 07 ASS 555 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda yakınlarının nişan merasimi sonrası evlerine dönmek için yola çıkan otomobil sürücüsü Ahmet Ali Arı, eşi Hanımzade Arı ve kızı Habibe Arı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün ise aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri, gaz sızıntısı yüzünden tehlikeye meydan vermemek için güvenlik önlemi aldı.

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