Kamyonetin arkasında dakikalarca sürüklenen at: İşte o görüntüler!

Olay, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Bir atın kamyonetin arkasına bağlı olup, dakikalarca sürüklendiği görüldü. Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay, trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'İDARİ CEZALAR UYGULANMIŞTIR'

Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, atın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Batman-Beşiri kara yolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan incelemede, aracın arka kapısının açılması sonucunda atın sürüklendiği, yapılan sağlık kontrollerinde yaralanan hayvanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Kamyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup idari cezalar uygulanmıştır" denildi.