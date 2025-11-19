PODCAST CANLI YAYIN
Kamyonetin arkasında dakikalarca sürüklenen at: İşte o görüntüler!

Kamyonetin arkasında dakikalarca sürüklenen at: İşte o görüntüler!

Batman'da kamyonetin arkasına bağlı olup, dakikalarca sürüklenen atın durumunun iyi olduğu, olayın aracın arka kapısının açılması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Bir atın kamyonetin arkasına bağlı olup, dakikalarca sürüklendiği görüldü. Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay, trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'İDARİ CEZALAR UYGULANMIŞTIR'

Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, atın durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Batman-Beşiri kara yolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan incelemede, aracın arka kapısının açılması sonucunda atın sürüklendiği, yapılan sağlık kontrollerinde yaralanan hayvanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Kamyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup idari cezalar uygulanmıştır" denildi.

Bunlar da Var

Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu
Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!
Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!
Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!
Sarıyer’de korkunç cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü!
Sarıyer’de korkunç cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle