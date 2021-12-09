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Kamyonet çayırlık alana devrildi sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Kamyonet çayırlık alana devrildi sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
09.12.2021 12:12

OTOMATİK OYNAT

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Başakşehir'de içinde dondurulmuş gıdaların bulunduğu kamyonet kontrolden çıkınca çayırlık alana devrildi. Emniyet kemeri taktığı için ölümden dönen sürücü, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Üzerinde meydana geldi. 34 AH 6067 plakalı kamyonet ile dondurulmuş gıda toptancılığı yapan Turgay Arslan, cadde üzerine ilerlediği esnada kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ise savrularak caddenin kenarındaki çayırlık alana devrildi. Kazada kamyonet kasası araçtan ayrıldı. Devrilmenin etkisi ile araçta bulunan malzemeler çayırlık alana savrulurken, sürücü emniyet kemeri sayesinde hafif şekilde yaralanarak Başakşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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