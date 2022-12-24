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Kamyonet alev alev yandı, keçiler son anda kurtarıldı

Kamyonet alev alev yandı, keçiler son anda kurtarıldı
24.12.2022 00:45 - Son Güncelleme: 24.12.2022 00:50

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet motorunun tutuşması sonucu alev alev yanarken, kasada bulunan 4 keçi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yaşam Videoları

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet motorunun tutuşması sonucu alev alev yanarken, kasada bulunan 4 keçi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın saat 20.45 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Fırat Karakurt idaresindeki 34 RC 5417 plakalı kamyonetin motoru tutuştu. Sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Aracın kasasında bulunan 4 adet keçi araçtan indirilerek bariyerlerin arkasına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Alev topuna dönen kamyonet söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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