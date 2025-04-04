Kamyonet ağaca çarptı sürücü yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolu Beyazkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman M. yönetimindeki 46 BC 134 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra 5 metre derinliğindeki şarampole uçarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı. Sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.