RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Kamyon evin duvarına çarptı, ortalık savaş alanına döndü!

Kamyon evin duvarına çarptı, ortalık savaş alanına döndü!

Kamyon evin duvarına çarptı, ortalık savaş alanına döndü!
05.04.2023 19:09

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:19
Batman'da otomobilin çocuğa...
Yaşam 01:20
Ereğli’de lodos ve yağışlı...
Yaşam 01:24
Ahırda çıkan yangın paniğe...
Yaşam 02:41
Meteoroloji’den 60 ile sarı ve...
Yaşam 00:48
Otomobil ve yük treni...
Yaşam 02:49
Amatör küme maçı sonrası...
Yaşam 03:40
İstanbul'da faciadan dönüldü!...
Yaşam 06:06
Deprem bölgesine ilk turist...
Yaşam 00:28
Silivri'de 6 aracın karıştığı...
Yaşam 01:18
Ümraniye'de hafriyat...
Yaşam 02:15
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8...
Yaşam 03:51
Karadeniz sahil yolundaki kar...

Tekirdağ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evin duvarına çarptı. Kazada kamyonda sıkışan yabancı uyruklu yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı kurtarıldı.

Yaşam Videoları

Kaza, Ergene ilçesi Ulaş yolu üzeri Karamehmet Mahallesi girişinde meydana geldi. Ulaş'tan Karamehmet istikametine seyreden Eray K. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin duvarına çarptı.

Sıkışan yabancı uyruklu şahsı itfaiye kurtardı

Kaza sonrası büyük hasar gören kamyonda yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahıs sıkıştı. Olay yerine gelen Çorlu itfaiye ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıs sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı yolcu Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA