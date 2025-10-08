PODCAST CANLI YAYIN
Kamyon bariyerlere çarpıp şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyreden Mustafa Topbaş (41) yönetimindeki 06 BYE 856 plakalı bir müteahhit firmasına ait kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak önce yolun sağındaki bariyerlere çarptı, sonra da devrilerek şarampole sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon altında kalan sürücü ile araçtaki Murat Yılmaz'ın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İki kişinin cansız bedeni vinç yardımıyla düzeltilen araçtan çıkarıldı. Araçtaki yaralı A.Y. (60) ise ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

