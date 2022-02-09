Haberler Yaşam Videoları Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu: “Cilt ve güzellik uygulamalarında güvenilir eller tercih edilmeli”

Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu: “Cilt ve güzellik uygulamalarında güvenilir eller tercih edilmeli”

Kalıcı Makyaj Uzmanı Beyhan Ateşoğlu: “Cilt ve güzellik uygulamalarında güvenilir eller tercih edilmeli”
09.02.2022 15:38

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:22
GOL | Bandırmaspor 2-2...
Ana Sayfa 01:05
GOL | Bandırmaspor 1-1...
Ana Sayfa 00:53
Hırsızlık olayına karışan...
Ana Sayfa 00:49
Jandarma personelleri, yaralı...
Ana Sayfa 03:13
21 kişi nasıl hayatta kaldı?
Ana Sayfa 02:22
Freni boşalan minibüs,...
Ana Sayfa 01:13
21 kişiye 16 saat sonra...
Ana Sayfa 00:39
Büyükçekmece’de ehliyetsiz...
Ana Sayfa 00:34
Anahtarı üzerinde unutunca...
Ana Sayfa 00:12
BMW'ye biniyorsun be bu...
Ana Sayfa 00:44
Bağcılar'da taksici küfür...
Ana Sayfa 00:16
TEM'de feci kaza! Yolcu...

Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Güzellik Koçu Beyhan Ateşoğlu, güzellik uygulamalarında kişileri profesyonel ve güvenilir merkezleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Salgın dönemde uzun süre evde kaldıktan sonra normalleşmeye geçildi. Güzellik merkezlerinin kapısı sıkça çalmaya başladı. Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Güzellik Koçu Beyhan Ateşoğlu maske kullanımıyla birlikte kaş ve göz makyajının önem kazandığını belirtti. Kalıcı kıl tekniği (microblading) ve ipek kirpiğin bu işlemler arasında en çok tercih edilenler arasına girdiğini anlatan Ateşoğlu, bununla birlikte dudak renklendirme , eyeliner, dipliner uygulamalarının da çok revaçta olduğunu söyledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA