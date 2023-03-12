Haberler Yaşam Videoları Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi
12.03.2023 08:50

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:01
Direksiyon başında kalp krizi...
Yaşam 00:58
Yolun karşısına geçmeye...
Yaşam 01:56
İtfaiye ekipleri kurtarmıştı,...
Yaşam 01:04
Gökçeada ve Bozcaada’ya...
Yaşam 01:24
Plajda işlenen cinayetin...
Yaşam 04:26
Aksaray'da ilginç olay!...
Yaşam 02:18
Küçükçekmece’de bir kişi...
Yaşam 00:23
Malatya’da kontrolden çıkan...
Yaşam 01:05
Kocaeli'de korkutan fabrika...
Yaşam 02:43
Depremzede kardeşler, enkazdan...
Yaşam 00:39
Meteoroloji'den kritik uyarı!
Yaşam 04:49
Ölüme atladı görevliler ve...

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak mahallesindeki Berit dağındaki görüntü ürküttü. Afşin belediyesinin deprem sonrası bölgede yaptığı drone çekimlerinde Berit dağını neredeyse ikiye ayıran fay kırıkları depremin yıkıcı etkisini bir kere daha gösterdi. Kilometrelerce uzanan ve dağı neredeyse ikiye ayıran fay kırığının yaşandığı Çardak mahallesinde 86 kişi hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA