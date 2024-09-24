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Kahramanmaraş’ta vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi!
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Kahramanmaraş’ta vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 14:27 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 14:27

Kahramanmaraş’ta yüzlerce otomobilin geçtiği yolda ekskavatör taşıyan vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Ekskavatör taşıyan 46 AGN 679 plakalı vinç, günde binlerce otomobilin geçtiği yolda bulunan yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yön tabelası yolun üstüne devrildi. Yön tabelasının her hangi bir aracın üzerine düşmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.
Kazanın meydana gelmesi üzerine polis ekipleri yolu kapatıp trafiğe başka bir noktandan verdi. Bir süre yol araç trafiğine kapatılan yol çalışmaların ardından açıldı.

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